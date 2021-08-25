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Алашкерт - Рейнджерс

26.08.2021, Четверг, 18:00 мск Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Алашкерт - Рейнджерс
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 19 августа, четверг 22:00 Рейнджерс 1:0 Алашкерт
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