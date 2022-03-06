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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Астерас
АЕК - Астерас: обзор матча 06 марта 2022
АЕК
06.03.2022, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Астерас
24'
С. Араухо
81'
Г. Цавеллас
56'
Х. Барралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Астерас
Желтая карточка
Д. Шиманьски
90'
+1
85'
Замена
️️️️
Д. Кармона
ГОЛ! 2:1!
Г. Цавеллас
Пас отдал
Д. Йевтич
81'
79'
Желтая карточка
Х. Мунафо
Желтая карточка
К. Мишелен
76'
70'
Желтая карточка
J. Luis Valiente Gimenez
69'
Замена
Х. Регис
️️️️
А. Риера
Замена
К. Ансарифард
️️️️
С. Араухо
68'
Замена
М. Танкович
️️️️
С. Цубер
68'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
Э. Хаджусафи
57'
Замена
Д. Йевтич
️️️️
П. Манталос
57'
56'
ГОЛ! 1:1!
Х. Барралес
Пас отдал
А. Риера
46'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Сито
Желтая карточка
А. Симойш
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Араухо
Пас отдал
С. Цубер
24'
23'
Желтая карточка
П. Атьенца
18'
Желтая карточка
Ф. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Андре Симойш
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
40
Сито
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
АЕК
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Астерас
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
3-2-4-1
16
Цинтотас
33
Цавеллас
5
Мохаммади
28
Хаджусафи
24
Митоглу
22
Мишелен
7
Цубер
39
Амрабат
20
Манталос
8
Симойш
21
Араухо
2-2-5
1
Пападопулос
22
2
Кармона
6
8
Мунафо
40
Сито
18
Атьенца
24
Альварес
23
Риера
10
Сони
20
Манталос
7
Йевтич
7
Йевтич
20
Манталос
28
Хаджусафи
4
Шиманьски
4
Шиманьски
28
Хаджусафи
7
Цубер
22
Танкович
22
Танкович
7
Цубер
21
Араухо
17
Ансарифард
17
Ансарифард
21
Араухо
23
Риера
20
Регис
20
Регис
23
Риера
40
Сито
7
Тилика
7
Тилика
40
Сито
Остались в запасе
АЕК
Астерас
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Остались в запасе
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча АЕК - Астерас
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
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