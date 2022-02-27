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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - АЕК
Панатинаикос - АЕК: обзор матча 27 февраля 2022
Панатинаикос
27.02.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 25 тур
3 : 0
Завершен
АЕК
15'
А. Канталапьерда (П)
18'
С. Паласиос
29'
Ф. Иоаннидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - АЕК
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
А. Канталапьерда
87'
84'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
Замена
М. Витал
️️️️
С. Александропулос
77'
Замена
Карлитос
️️️️
Ф. Иоаннидис
76'
74'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
А. Симойш
73'
Желтая карточка
П. Манталос
Замена
Д. Курбелис
️️️️
М. Гачинович
66'
46'
Замена
С. Араухо
️️️️
К. Ансарифард
46'
Замена
П. Манталос
️️️️
С. Цубер
46'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Э. Хаджусафи
Желтая карточка
Р. Перес
33'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Иоаннидис
Пас отдал
А. Канталапьерда
29'
ГОЛ! 2:0!
С. Паласиос
Пас отдал
Ф. Санчес
18'
15'
Желтая карточка
Л. Рота
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Канталапьерда
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
АЕК
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Александер Франссон
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
2-2-1-5
1
Диудис
4
Фран Велес
4
Шенкевельд
14
Александропулос
21
Перес
8
Гачинович
34
Паласиос
28
Санчес
27
Хуанкар
10
Канталапьерда
7
Иоаннидис
4-4-2
16
Цинтотас
33
Цавеллас
28
Хаджусафи
12
Рота
22
Враньеш
28
Шахов
8
Симойш
39
Амрабат
7
Цубер
99
Гарсия
17
Ансарифард
8
Гачинович
6
Курбелис
6
Курбелис
8
Гачинович
14
Александропулос
10
Витал
10
Витал
14
Александропулос
10
Канталапьерда
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Канталапьерда
7
Иоаннидис
10
Карлитос
10
Карлитос
7
Иоаннидис
28
Хаджусафи
5
Мохаммади
5
Мохаммади
28
Хаджусафи
8
Симойш
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
8
Симойш
7
Цубер
20
Манталос
20
Манталос
7
Цубер
17
Ансарифард
21
Араухо
21
Араухо
17
Ансарифард
Остались в запасе
Панатинаикос
АЕК
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
Остались в запасе
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Аргириос Янникис
Статистика матча Панатинаикос - АЕК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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