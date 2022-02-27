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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ОФИ
Олимпиакос - ОФИ: обзор матча 27 февраля 2022
Олимпиакос
27.02.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 25 тур
2 : 0
Завершен
ОФИ
19'
Г. Родригеш
89'
Ф. Дурмишай (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ОФИ
Замена
Б. Фадига
️️️️
Ж. Карвалью
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ф. Дурмишай
89'
84'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
Замена
М. Врусаи
️️️️
К. Лала
83'
80'
Замена
O. Lymperakis
️️️️
Н. Маринакис
76'
Замена
Т. Пасалидис
️️️️
Л. Лабру
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Родригеш
72'
70'
Красная карточка
К. Яннулис
61'
Замена
B. Kamau
️️️️
П. Стайкос
46'
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
М. ван Дуйнен
46'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
К. Цилианидис
45'
Желтая карточка
К. Цилианидис
ГОЛ! 1:0!
Г. Родригеш
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ОФИ
1
Девис Эпасси
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
7
Бандиугу Фадига
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Тикиньо
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
3-1-1-3-1
31
Вацлик
27
Ба
4
Сиссе
70
Лала
6
М'Вила
41
Бухалакис
7
Масурас
12
Карвалью
10
Родригеш
19
Эль-Араби
4-2-4
1
Эпасси
18
Яннулис
34
4
Селимович
4
Маринакис
26
Стайкос
8
Бузукис
2
Вурос
19
Цилианидис
7
Лабру
29
ван Дуйнен
12
Карвалью
7
Фадига
7
Фадига
12
Карвалью
10
Родригеш
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Родригеш
70
Лала
17
Врусаи
17
Врусаи
70
Лала
4
Маринакис
13
13
4
Маринакис
7
Лабру
58
Пасалидис
58
Пасалидис
7
Лабру
29
ван Дуйнен
24
Вайсс
24
Вайсс
29
ван Дуйнен
19
Цилианидис
17
Дурмишай
17
Дурмишай
19
Цилианидис
26
Стайкос
77
77
26
Стайкос
Остались в запасе
Олимпиакос
ОФИ
20
Агуибу Камара
АП
47
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
20
Агуибу Камара
АП
47
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Олимпиакос - ОФИ
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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