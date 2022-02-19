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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Астерас
Атромитос - Астерас: обзор матча 19 февраля 2022
Атромитос
19.02.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Астерас
1'
Х. Муньис
74'
А. Эрлингмарк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Астерас
87'
Замена
️️️️
Х. Мунафо
87'
Замена
А. Риера
️️️️
G. Antzoulas
Желтая карточка
Х. Харисис
83'
Замена
D. Denic
️️️️
Д. Алибек
75'
ГОЛ! 2:0!
А. Эрлингмарк
Пас отдал
В. Клонаридис
74'
63'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Х. Тасулис
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
П. Саломон
63'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Д. Ротариу
61'
51'
Желтая карточка
П. Атьенца
Желтая карточка
С. Василантонопулос
45'
38'
Красная карточка
Х. Регис
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
К. Кивракидис
34'
24'
Желтая карточка
Х. Барралес
22'
Желтая карточка
Сито
ГОЛ! 1:0!
Х. Муньис
Пас отдал
Д. Алибек
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Астерас
2
Давид Кармона
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
40
Сито
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
24
Федерико Альварес
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
2-2-1-5
19
Кивракидис
33
10
Саломон
8
Харисис
7
Ротариу
7
Алибек
24
5
Хацисаяс
10
Муньис
1
Янниотис
2-2-5
2
Кармона
6
3
Тасулис
8
Мунафо
40
Сито
18
Атьенца
8
20
Регис
10
Сони
19
Кивракидис
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
19
Кивракидис
7
Алибек
8
8
7
Алибек
10
Саломон
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
10
Саломон
7
Ротариу
14
Клонаридис
14
Клонаридис
7
Ротариу
3
Тасулис
24
Альварес
24
Альварес
3
Тасулис
6
23
Риера
23
Риера
6
Остались в запасе
Атромитос
Астерас
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
5
Eneko Capilla
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
5
Eneko Capilla
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Атромитос - Астерас
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
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