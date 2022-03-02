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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Астерас
Олимпиакос - Астерас: обзор матча 02 марта 2022
Олимпиакос
02.03.2022, среда, 20:00
Греция. Суперлига, 17 тур
5 : 1
Завершен
Астерас
52'
С. Папастатопулос
54'
Г. Масурас
57'
Г. Масурас
66'
А. Бухалакис
84'
Г. Родригеш
75'
Д. Кармона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Астерас
Желтая карточка
О. Рябчук
87'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
86'
ГОЛ! 5:1!
Г. Родригеш
Пас отдал
О. Рябчук
84'
80'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
77'
75'
ГОЛ! 4:1!
Д. Кармона
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Г. Масурас
74'
68'
Замена
К. Сони
️️️️
А. Бенито
ГОЛ! 4:0!
А. Бухалакис
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
66'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
Я. М'Вила
61'
58'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Сито
ГОЛ! 3:0!
Г. Масурас
Пас отдал
М. Врусаи
57'
ГОЛ! 2:0!
Г. Масурас
Пас отдал
Ж. Карвалью
54'
ГОЛ! 1:0!
С. Папастатопулос
Пас отдал
М. Вальбуэна
52'
Замена
П. Сиссе
️️️️
К. Манолас
46'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Камара
46'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Тикиньо
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Астерас
2
Давид Кармона
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
40
Сито
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Вацлик
5
Рябчук
44
Манолас
19
Папастатопулос
6
М'Вила
2
Камара
7
Масурас
12
Карвалью
17
Врусаи
9
Тикиньо
20
Камара
2-3-5
2
Кармона
22
3
Тасулис
8
Мунафо
6
22
Бенито
19
Кастаньо
20
Регис
5
99
Цифцис
44
Манолас
4
Сиссе
4
Сиссе
44
Манолас
6
М'Вила
41
Бухалакис
41
Бухалакис
6
М'Вила
20
Камара
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
20
Камара
7
Масурас
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Масурас
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
6
17
Иглесиас
17
Иглесиас
6
23
Риера
23
Риера
22
Бенито
10
Сони
10
Сони
22
Бенито
40
Сито
7
Тилика
7
Тилика
40
Сито
Остались в запасе
Олимпиакос
Астерас
3
Фотис Кицос
ЛЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
1
Никос Пападопулос
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
3
Фотис Кицос
ЛЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Олимпиакос - Астерас
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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