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Астерас - АЕК

11.12.2021, Суббота, 20:30 мск Греция. Суперлига, 13 тур Астерас - АЕК
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
9 тур
12 мая, среда 19:30 Астерас 1:1 АЕК
4 тур
18 апреля, воскресенье 17:15 АЕК 3:1 Астерас
Греция. Суперлига (2020/2021)
23 тур
20 февраля, суббота 20:30 АЕК 2:2 Астерас
10 тур
29 ноября, воскресенье 20:30 Астерас 1:2 АЕК
Греция. Суперлига (2019/2020)
15 тур
18 декабря, среда 20:30 АЕК 2:1 Астерас
2 тур
1 сентября, воскресенье 21:30 Астерас 2:3 АЕК
Греция. Суперлига (2018/2019)
17 тур
20 января, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 Астерас
2 тур
1 сентября, суббота 21:30 Астерас 0:1 АЕК
Греция. Суперлига (2017/2018)
21 тур
11 февраля, воскресенье 18:15 АЕК 1:0 Астерас
6 тур
1 октября, воскресенье 20:30 Астерас 2:0 АЕК
Греция. Суперлига (2016/2017)
17 тур
22 января, воскресенье 16:00 АЕК 2:0 Астерас
2 тур
7 января, суббота 20:30 Астерас 3:2 АЕК
Греция. Суперлига (2015/2016)
25 тур
7 марта, понедельник 20:30 Астерас 0:0 АЕК
10 тур
8 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 0:1 Астерас
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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