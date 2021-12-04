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ОФИ - Олимпиакос

04.12.2021, Суббота, 20:30 мск Греция. Суперлига, 12 тур ОФИ - Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021)
21 тур
7 февраля, воскресенье 18:15 Олимпиакос 3:0 ОФИ
8 тур
8 ноября, воскресенье 16:00 ОФИ 0:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2019/2020)
9 тур
15 июля, среда 19:15 ОФИ 1:3 Олимпиакос
5 тур
1 июля, среда 21:30 Олимпиакос 2:1 ОФИ
20 тур
22 января, среда 18:15 ОФИ 0:1 Олимпиакос
7 тур
19 октября, суббота 19:30 Олимпиакос 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2018/2019)
22 тур
25 февраля, понедельник 18:15 Олимпиакос 5:1 ОФИ
7 тур
21 октября, воскресенье 20:30 ОФИ 1:0 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2014/2015)
20 тур
24 января, суббота 20:30 ОФИ 0:3 Олимпиакос
3 тур
13 сентября, суббота 21:30 Олимпиакос 3:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2013/2014)
26 тур
22 февраля, суббота 21:30 ОФИ 0:4 Олимпиакос
9 тур
27 октября, воскресенье 21:30 Олимпиакос 5:1 ОФИ
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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