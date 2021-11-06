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Аполлон Смирнис - АЕК

06.11.2021, Суббота, 20:30 мск Греция. Суперлига, 9 тур Аполлон Смирнис - АЕК
Греция. Суперлига (2020/2021)
25 тур
8 марта, понедельник 20:30 АЕК 2:0 Аполлон Смирнис
12 тур
13 декабря, воскресенье 18:15 Аполлон Смирнис 3:4 АЕК
Греция. Суперлига (2018/2019)
22 тур
23 февраля, суббота 20:30 АЕК 2:1 Аполлон Смирнис
7 тур
20 октября, суббота 19:00 Аполлон Смирнис 0:2 АЕК
Греция. Суперлига (2017/2018)
30 тур
5 мая, суббота 19:00 Аполлон Смирнис 0:1 АЕК
15 тур
16 декабря, суббота 18:15 АЕК 0:0 Аполлон Смирнис
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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