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ПАС - Олимпиакос

17.10.2021, Воскресенье, 20:30 мск Греция. Суперлига, 6 тур ПАС - Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021)
17 тур
17 января, воскресенье 16:00 Олимпиакос 1:0 ПАС
4 тур
4 октября, воскресенье 20:30 ПАС 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
17 тур
19 января, суббота 18:15 ПАС 1:2 Олимпиакос
2 тур
2 сентября, воскресенье 21:30 Олимпиакос 5:0 ПАС
Греция. Суперлига (2017/2018)
30 тур
6 мая, воскресенье 19:00 ПАС 3:0 Олимпиакос
15 тур
17 декабря, воскресенье 16:00 Олимпиакос 1:0 ПАС
Греция. Суперлига (2016/2017)
29 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Олимпиакос 5:0 ПАС
14 тур
12 декабря, понедельник 20:30 ПАС 0:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2015/2016)
20 тур
31 января, воскресенье 20:30 ПАС 0:3 Олимпиакос
5 тур
26 сентября, суббота 20:30 Олимпиакос 5:1 ПАС
Греция. Суперлига (2014/2015)
30 тур
5 апреля, воскресенье 19:30 ПАС 3:1 Олимпиакос
13 тур
6 декабря, суббота 20:30 Олимпиакос 2:2 ПАС
Греция. Суперлига (2013/2014)
33 тур
6 апреля, воскресенье 20:00 ПАС 2:0 Олимпиакос
16 тур
18 декабря, среда 21:30 Олимпиакос 3:2 ПАС
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 25 8 3 62:26 +36 83
2. ПАОК 36 19 7 10 58:33 +25 64
3. Арис 36 18 8 10 39:28 +11 62
4. Панатинаикос 36 18 7 11 52:26 +26 61
5. АЕК 36 16 8 12 56:42 +14 56
6. ПАС 36 12 10 14 34:42 -8 46
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