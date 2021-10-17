ПАС - Олимпиакос

|17 тур
|17 января, воскресенье
|16:00
|Олимпиакос
|1:0
|ПАС
|4 тур
|4 октября, воскресенье
|20:30
|ПАС
|1:1
|Олимпиакос
|17 тур
|17 января, воскресенье
|16:00
|Олимпиакос
|1:0
|ПАС
|4 тур
|4 октября, воскресенье
|20:30
|ПАС
|1:1
|Олимпиакос
|17 тур
|19 января, суббота
|18:15
|ПАС
|1:2
|Олимпиакос
|2 тур
|2 сентября, воскресенье
|21:30
|Олимпиакос
|5:0
|ПАС
|30 тур
|6 мая, воскресенье
|19:00
|ПАС
|3:0
|Олимпиакос
|15 тур
|17 декабря, воскресенье
|16:00
|Олимпиакос
|1:0
|ПАС
|29 тур
|23 апреля, воскресенье
|19:00
|Олимпиакос
|5:0
|ПАС
|14 тур
|12 декабря, понедельник
|20:30
|ПАС
|0:2
|Олимпиакос
|20 тур
|31 января, воскресенье
|20:30
|ПАС
|0:3
|Олимпиакос
|5 тур
|26 сентября, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|5:1
|ПАС
|30 тур
|5 апреля, воскресенье
|19:30
|ПАС
|3:1
|Олимпиакос
|13 тур
|6 декабря, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|2:2
|ПАС
|33 тур
|6 апреля, воскресенье
|20:00
|ПАС
|2:0
|Олимпиакос
|16 тур
|18 декабря, среда
|21:30
|Олимпиакос
|3:2
|ПАС
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|36
|25
|8
|3
|62:26
|+36
|83
|2.
|ПАОК
|36
|19
|7
|10
|58:33
|+25
|64
|3.
|Арис
|36
|18
|8
|10
|39:28
|+11
|62
|4.
|Панатинаикос
|36
|18
|7
|11
|52:26
|+26
|61
|5.
|АЕК
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|6.
|ПАС
|36
|12
|10
|14
|34:42
|-8
|46