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Панетоликос - АЕК

03.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск Греция. Суперлига, 5 тур Панетоликос - АЕК
Греция. Суперлига (2020/2021)
15 тур
6 января, среда 18:15 АЕК 1:0 Панетоликос
2 тур
19 сентября, суббота 20:30 Панетоликос 0:2 АЕК
Греция. Суперлига (2019/2020)
17 тур
5 января, воскресенье 16:00 АЕК 3:1 Панетоликос
4 тур
21 сентября, суббота 20:00 Панетоликос 0:1 АЕК
Греция. Суперлига (2018/2019)
26 тур
31 марта, воскресенье 17:15 АЕК 4:0 Панетоликос
11 тур
24 ноября, суббота 20:00 Панетоликос 2:1 АЕК
Греция. Суперлига (2017/2018)
16 тур
6 января, суббота 20:30 Панетоликос 1:4 АЕК
1 тур
20 августа, воскресенье 19:15 АЕК 2:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2016/2017)
16 тур
18 января, среда 18:15 Панетоликос 3:2 АЕК
1 тур
4 января, среда 18:15 АЕК 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2015/2016)
27 тур
20 марта, воскресенье 16:00 Панетоликос 1:0 АЕК
12 тур
29 ноября, воскресенье 16:00 АЕК 2:0 Панетоликос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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