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Ларн - Пасуш де Феррейра

12.08.2021, Четверг, 21:30 мск Лига конференций, 3 раунд , ответный матч Ларн - Пасуш де Феррейра
Первый матч: 0 - 4
Лига конференций (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 21:00 Пасуш де Феррейра 4:0 Ларн
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