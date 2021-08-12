Введите ваш ник на сайте

Хибернианс - Рига

12.08.2021, Четверг, 21:00 мск Лига конференций, 3 раунд , ответный матч Хибернианс - Рига
Первый матч: 1 - 0
Лига конференций (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 20:00 Рига 0:1 Хибернианс
...
  • Читайте нас: 