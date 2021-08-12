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Жальгирис - Мура 05

12.08.2021, Четверг, 20:00 мск Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Жальгирис - Мура 05
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 21:00 Мура 05 0:0 Жальгирис
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