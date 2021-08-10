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Слован - Линкольн

10.08.2021, Вторник, 21:30 мск Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Слован - Линкольн
Первый матч: 3 - 1
Лига Европы (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 5 августа, четверг 19:00 Линкольн 1:3 Слован
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