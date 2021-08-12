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ХИК - Нефтчи

12.08.2021, Четверг, 19:00 мск Лига Европы, 3 раунд , ответный матч ХИК - Нефтчи
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 3 августа, вторник 20:00 Нефтчи 2:2 ХИК
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