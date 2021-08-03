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Олимпиакос - Лудогорец

03.08.2021, Вторник, 22:00 мск Пирей, стадион Георгиос Караискакис Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Олимпиакос - Лудогорец
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