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Милсами - Эльфсборг

29.07.2021, Четверг, 20:00 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Милсами - Эльфсборг
Первый матч: 0 - 4
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 19:45 Эльфсборг 4:0 Милсами
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