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Богемиан - Дюделанж

29.07.2021, Четверг, 21:45 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Богемиан - Дюделанж
Первый матч: 1 - 0
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 19:30 Дюделанж 0:1 Богемиан
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