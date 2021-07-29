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Биркиркара - Олимпия

29.07.2021, Четверг, 19:00 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Биркиркара - Олимпия
Первый матч: 0 - 1
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 19:00 Олимпия 1:0 Биркиркара
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