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Шленск - Арарат

29.07.2021, Четверг, 21:00 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Шленск - Арарат
Первый матч: 4 - 2
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 16:00 Арарат 2:4 Шленск
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