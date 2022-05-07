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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Порту
Бенфика - Порту: обзор матча 07 мая 2022
Бенфика
07.05.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 33 тур
0 : 1
Завершен
Порту
90+4'
З. Сануси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Порту
90'
+8
Желтая карточка
Д. Кошта
Желтая карточка
Жилберто
90'
+6
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
З. Сануси
Желтая карточка
Р. Яремчук
90'
87'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
87'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Витинья
Желтая карточка
Ю. Вайгль
84'
Желтая карточка
Ж. Мариу
83'
79'
Желтая карточка
М. Тареми
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Г. Рамуш
73'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
В. Лазаро
73'
Желтая карточка
Н. Отаменди
71'
Желтая карточка
А. Алмейда
71'
65'
Замена
Галено
️️️️
Эванилсон
Желтая карточка
В. Лазаро
62'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Ж. Диаш
61'
Желтая карточка
Д. Нуньес
53'
40'
Желтая карточка
Пепе
30'
Желтая карточка
М. Груйич
Желтая карточка
Г. Рамуш
24'
Желтая карточка
Ж. Диаш
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Тиагу Гувейя
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Влаходимос
12
Жилберто
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
19
Лазаро
49
Таарабт
23
Диаш
29
Нуньес
9
Рамуш
4-1-1-2-2
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
99
Мбемба
12
Сануси
8
Груйич
17
Витинья
25
Отавио
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
19
Лазаро
23
Мариу
23
Мариу
19
Лазаро
23
Диаш
9
Сеферович
9
Сеферович
23
Диаш
9
Рамуш
9
Яремчук
9
Яремчук
9
Рамуш
9
Эванилсон
13
Галено
13
Галено
9
Эванилсон
17
Витинья
46
Эустакиу
46
Эустакиу
17
Витинья
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
Остались в запасе
Бенфика
Порту
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
7
Франсишку Консейсау
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ЦФ
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Бенфика - Порту
10
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
10
4
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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