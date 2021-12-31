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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Бенфика
Порту - Бенфика: обзор матча 31 декабря 2021
Порту
31.12.2021, пятница, 00:00
Португалия. Примейра, 16 тур
3 : 1
Завершен
Бенфика
34'
Ф. Виейра
37'
Пепе
69'
М. Тареми
47'
Р. Яремчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Бенфика
90'
+5
Желтая карточка
Жилберто
90'
+4
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
Желтая карточка
Т. Мартинес
90'
+1
87'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Эвертон
Замена
С. Оливейра
️️️️
Ф. Виейра
83'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
83'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Пепе
83'
ГОЛ! 3:1!
М. Тареми
Пас отдал
Витинья
69'
66'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Рафа
66'
Замена
Пицци
️️️️
Ж. Мариу
66'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Г. Рамуш
Замена
Х. Корона
️️️️
В. Манафа
60'
Желтая карточка
Пепе
52'
52'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Р. Яремчук
49'
Вторая желтая
А. Алмейда
47'
ГОЛ! 2:1!
Р. Яремчук
Пас отдал
Рафа
ГОЛ! 2:0!
Пепе
Пас отдал
Отавио
37'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Виейра
34'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
30'
Замена
В. Манафа
️️️️
Ж. Мариу
29'
26'
Желтая карточка
Я. Вертонген
8'
Желтая карточка
А. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Кошта
12
Сануси
99
Мбемба
15
Кардосо
17
Мариу
8
Урибе
17
Витинья
20
Виейра
11
Пепе
25
Отавио
9
Тареми
4-1-1-4
1
Влаходимос
12
Жилберто
5
Морато
34
Алмейда
14
Вертонген
5
Вайгль
23
Мариу
7
Эвертон
27
Рафа
9
Яремчук
9
Рамуш
Манафа
17
Корона
17
Корона
Манафа
11
Пепе
7
Консейсау
7
Консейсау
11
Пепе
17
Мариу
13
Манафа
13
Манафа
17
Мариу
20
Виейра
27
Оливейра
27
Оливейра
20
Виейра
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
7
Эвертон
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Эвертон
9
Яремчук
19
Лазаро
19
Лазаро
9
Яремчук
27
Рафа
49
Таарабт
49
Таарабт
27
Рафа
23
Мариу
21
Пицци
21
Пицци
23
Мариу
9
Рамуш
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Рамуш
Остались в запасе
Порту
Бенфика
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Статистика матча Порту - Бенфика
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
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