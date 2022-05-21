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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Эмполи
Аталанта - Эмполи: обзор матча 21 мая 2022
Аталанта
21.05.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 1
Завершен
Эмполи
79'
Л. Штулац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Эмполи
Замена
М. Демирал
️️️️
Р. Фройлер
83'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Пашалич
83'
79'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штулац
Пас отдал
Н. Байрами
Замена
Й. Меле
️️️️
Д. Дзаппакоста
78'
74'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
П. Кутроне
74'
Замена
Ф. Паризи
️️️️
Л. Кэкачей
68'
Замена
Л. Штулац
️️️️
Ф. Бандинелли
68'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Л. Хендерсон
Желтая карточка
Р. Фройлер
58'
Замена
М. Пессина
️️️️
Х. Хатебур
57'
46'
Замена
Н. Байрами
️️️️
А. Ла Мантия
45'
Желтая карточка
П. Стоянович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
32
Маттео Пессина
АП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Недим Байрами
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
4-2-1-2-1
1
Муссо
77
Дзаппакоста
19
Паломино
6
Джимсити
33
Хатебур
8
Коопмейнерс
15
де Рон
8
Фройлер
13
Бога
8
Пашалич
91
Сапата
4-1-3-2
25
Викарио
30
Стоянович
2
Вити
5
Луперто
13
Кэкачей
8
Асллани
14
Журковски
23
Бандинелли
6
Хендерсон
19
Ла Мантия
10
Кутроне
8
Фройлер
28
Демирал
28
Демирал
8
Фройлер
77
Дзаппакоста
21
Меле
21
Меле
77
Дзаппакоста
33
Хатебур
32
Пессина
32
Пессина
33
Хатебур
8
Пашалич
72
Иличич
72
Иличич
8
Пашалич
6
Хендерсон
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
6
Хендерсон
13
Кэкачей
65
Паризи
65
Паризи
13
Кэкачей
23
Бандинелли
4
Штулац
4
Штулац
23
Бандинелли
19
Ла Мантия
10
Байрами
10
Байрами
19
Ла Мантия
10
Кутроне
8
Бальданци
8
Бальданци
10
Кутроне
Остались в запасе
Аталанта
Эмполи
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Аталанта - Эмполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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