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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сампдория
Удинезе - Сампдория: обзор матча 05 марта 2022
Удинезе
05.03.2022, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
3'
Ж. Деулофеу
12'
И. Удогие
13'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Сампдория
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
87'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Бету
82'
77'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
Н. Мурру
Желтая карточка
Р. Бекао
74'
Замена
М. Яяло
️️️️
Т. Арслан
73'
73'
Замена
А. Феррари
️️️️
М. Йошида
68'
Желтая карточка
Н. Мурру
Желтая карточка
Т. Арслан
68'
68'
Замена
А. Сабири
️️️️
А. Кандрева
67'
Замена
Р. Виейра
️️️️
А. Экдаль
63'
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
Уолес
56'
Желтая карточка
Р. Перейра
44'
13'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
М. Йошида
ГОЛ! 2:0!
И. Удогие
12'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Р. Перейра
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
4
Мари
18
Перес
13
Удогие
15
Уолес
20
Молина
30
Арслан
37
Перейра
23
Бету
10
Деулофеу
4-4-2
30
Фальконе
18
Берешиньски
4
Йошида
25
Колли
29
Мурру
87
Кандрева
8
Экдаль
8
Ринкон
8
Сенси
9
Капуто
27
Квальярелла
30
Арслан
18
Яяло
18
Яяло
30
Арслан
23
Бету
23
Пуссетто
23
Пуссетто
23
Бету
29
Мурру
3
Ауджелло
3
Ауджелло
29
Мурру
4
Йошида
25
Феррари
25
Феррари
4
Йошида
87
Кандрева
10
Сабири
10
Сабири
87
Кандрева
8
Экдаль
14
Виейра
14
Виейра
8
Экдаль
Остались в запасе
Удинезе
Сампдория
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Удинезе - Сампдория
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
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