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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Фиорентина
Специя - Фиорентина: обзор матча 14 февраля 2022
Специя
14.02.2022, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
74'
К. Агудело
42'
К. Пентек
89'
С. Амрабат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Фиорентина
89'
ГОЛ! 1:2!
С. Амрабат
Пас отдал
А. Кабрал
85'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Г. Кастровилли
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
84'
79'
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Пентек
Желтая карточка
А. Реца
78'
78'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Р. Соттиль
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Д. Маджоре
76'
ГОЛ! 1:1!
К. Агудело
74'
67'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
62'
Замена
А. Дункан
️️️️
Ю. Мале
Замена
К. Агудело
️️️️
Д. Сала
57'
Замена
Э. Колли
️️️️
Э. Гьяси
57'
Замена
М. Нзола
️️️️
Р. Манай
56'
42'
ГОЛ! 0:1!
К. Пентек
Пас отдал
Ю. Мале
16'
Пенальти не реализован!
К. Пентек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
3-2-2-1-2
49
Проведель
4
Кивиор
43
Николау
6
Эрлич
13
Реца
98
Амьен-Аду
7
Сала
18
Маджоре
11
Гьяси
10
Верде
7
Манай
4-3-2-1
1
Террачиано
20
Одриосола
44
Игор
31
Миленкович
3
Бираги
8
Кастровилли
4
Амрабат
14
Мале
31
Гонсалес
23
Соттиль
9
Пентек
18
Маджоре
10
Бурабиа
10
Бурабиа
18
Маджоре
11
Гьяси
19
Колли
19
Колли
11
Гьяси
7
Сала
7
Агудело
7
Агудело
7
Сала
7
Манай
18
Нзола
18
Нзола
7
Манай
14
Мале
32
Дункан
32
Дункан
14
Мале
23
Соттиль
17
Сапонара
17
Сапонара
23
Соттиль
8
Кастровилли
93
Иконе
93
Иконе
8
Кастровилли
9
Пентек
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Пентек
Остались в запасе
Специя
Фиорентина
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Специя - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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