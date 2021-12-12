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Торино - Болонья

12.12.2021, Воскресенье, 14:30 мск Италия. Серия А, 17 тур Торино - Болонья
Италия. Серия А (2020/2021)
32 тур
21 апреля, среда 21:45 Болонья 1:1 Торино
13 тур
20 декабря, воскресенье 14:30 Торино 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
38 тур
2 августа, воскресенье 21:45 Болонья 1:1 Торино
19 тур
12 января, воскресенье 17:00 Торино 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2018/2019)
28 тур
16 марта, суббота 22:30 Торино 2:3 Болонья
9 тур
21 октября, воскресенье 16:00 Болонья 2:2 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
20 тур
6 января, суббота 14:30 Торино 3:0 Болонья
1 тур
20 августа, воскресенье 21:45 Болонья 1:1 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
21 тур
22 января, воскресенье 17:00 Болонья 2:0 Торино
2 тур
28 августа, воскресенье 21:45 Торино 5:1 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
16 апреля, суббота 16:00 Болонья 0:1 Торино
14 тур
28 ноября, суббота 20:00 Торино 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 15:30 Торино 1:2 Болонья
4 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Болонья 1:2 Торино
Италия. Серия А (2012/2013)
31 тур
6 апреля, суббота 22:45 Болонья 2:2 Торино
12 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Торино 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 17:00 Торино 1:1 Болонья
16 тур
13 декабря, суббота 20:00 Болонья 5:2 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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