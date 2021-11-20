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Материалы

Лацио - Ювентус

20.11.2021, Суббота, 20:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 13 тур Лацио - Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
26 тур
6 марта, суббота 22:45 Ювентус 3:1 Лацио
7 тур
8 ноября, воскресенье 14:30 Лацио 1:1 Ювентус
Италия. Серия А (2019/2020)
34 тур
20 июля, понедельник 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
15 тур
7 декабря, суббота 22:45 Лацио 3:1 Ювентус
Суперкубок Италии 2019

22 декабря, воскресенье 19:45 Ювентус 1:3 Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
21 тур
27 января, воскресенье 22:30 Лацио 1:2 Ювентус
2 тур
25 августа, суббота 19:00 Ювентус 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
27 тур
3 марта, суббота 20:00 Лацио 0:1 Ювентус
8 тур
14 октября, суббота 19:00 Ювентус 1:2 Лацио
Суперкубок Италии 2017

13 августа, воскресенье 21:45 Ювентус 2:3 Лацио
Италия. Кубок (2016/2017)
Финал
17 мая, среда 22:00 Ювентус 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
21 тур
22 января, воскресенье 14:30 Ювентус 2:0 Лацио
2 тур
27 августа, суббота 19:00 Лацио 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Ювентус 3:0 Лацио
15 тур
4 декабря, пятница 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
20 января, среда 22:45 Лацио 0:1 Ювентус
Суперкубок Италии 2015

8 августа, суббота 15:00 Ювентус 2:0 Лацио
Италия. Кубок (2014/2015)
Финал
20 мая, среда 21:45 Ювентус 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
18 апреля, суббота 21:45 Ювентус 2:0 Лацио
12 тур
22 ноября, суббота 22:45 Лацио 0:3 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
21 тур
25 января, суббота 23:45 Лацио 1:1 Ювентус
2 тур
31 августа, суббота 22:45 Ювентус 4:1 Лацио
Суперкубок Италии 2013

18 августа, воскресенье 23:00 Ювентус 4:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
15 апреля, понедельник 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
13 тур
17 ноября, суббота 21:00 Ювентус 0:0 Лацио
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 29 января, вторник 23:45 Лацио 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 22 января, вторник 23:45 Ювентус 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
11 апреля, среда 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
13 тур
26 ноября, суббота 23:45 Лацио 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
35 тур
2 мая, понедельник 22:45 Лацио 0:1 Ювентус
16 тур
12 декабря, воскресенье 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2009/2010)
22 тур
31 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:1 Лацио
3 тур
12 сентября, суббота 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Лацио
19 тур
18 января, воскресенье 22:30 Лацио 1:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 17:00 Ювентус 5:2 Лацио
16 тур
15 декабря, суббота 22:30 Лацио 2:3 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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