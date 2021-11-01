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Болонья - Кальяри

01.11.2021, Понедельник, 22:45 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Италия. Серия А, 11 тур Болонья - Кальяри
Италия. Серия А (2020/2021)
25 тур
3 марта, среда 22:45 Кальяри 1:0 Болонья
6 тур
31 октября, суббота 22:45 Болонья 3:2 Кальяри
Италия. Серия А (2019/2020)
29 тур
1 июля, среда 20:30 Болонья 1:1 Кальяри
10 тур
30 октября, среда 23:00 Кальяри 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2018/2019)
27 тур
10 марта, воскресенье 14:30 Болонья 2:0 Кальяри
8 тур
6 октября, суббота 16:00 Кальяри 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2017/2018)
34 тур
22 апреля, воскресенье 13:30 Кальяри 0:0 Болонья
15 тур
3 декабря, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Кальяри
Италия. Серия А (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 17:00 Кальяри 1:1 Болонья
3 тур
11 сентября, воскресенье 13:30 Болонья 2:1 Кальяри
Италия. Серия А (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 18:00 Болонья 1:0 Кальяри
10 тур
30 октября, среда 23:45 Кальяри 0:3 Болонья
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 18:00 Болонья 3:0 Кальяри
8 тур
21 октября, воскресенье 14:30 Кальяри 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
12 апреля, четверг 22:45 Болонья 1:0 Кальяри
13 тур
27 ноября, воскресенье 18:00 Кальяри 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
28 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Болонья 2:2 Кальяри
9 тур
31 октября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Болонья
Италия. Кубок (2010/2011)
4 раунд
25 ноября, четверг 22:45 Кальяри 0:3 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Кальяри 1:1 Болонья
19 тур
10 января, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Кальяри
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Кальяри
10 тур
2 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 5:1 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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