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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Аталанта
Эмполи - Аталанта: обзор матча 17 октября 2021
Эмполи
17.10.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 4
Завершен
Аталанта
30'
Ф. Ди Франческо
11'
Й. Иличич
26'
Й. Иличич
49'
М. Вити (АГ)
89'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Аталанта
90'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Д. Дзаппакоста
89'
ГОЛ! 1:4!
Д. Сапата
Пас отдал
М. Пашалич
Замена
Ф. Паризи
️️️️
Р. Маркицца
82'
80'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
69'
Желтая карточка
Р. Фройлер
68'
Замена
М. Ловато
️️️️
Т. Коопмейнерс
68'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
67'
67'
Пенальти не реализован!
Й. Иличич
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ш. Журковски
62'
Замена
️️️️
Ф. Ди Франческо
62'
49'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
М. Вити
Желтая карточка
Л. Штулац
46'
46'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Л. Муриэль
Замена
️️️️
Н. Хаас
46'
Замена
Л. Тонелли
️️️️
С. Романьоли
42'
39'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Р. Толой
Желтая карточка
Р. Маркицца
37'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
Л. Штулац
30'
26'
ГОЛ! 0:2!
Й. Иличич
Пас отдал
Л. Муриэль
11'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Пас отдал
М. Пашалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Лео Штулац
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
32
Николас Хаас
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
72
Йосип Иличич
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
8
Тен Коопмейнерс
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
26
Лоренцо Тонелли
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Ремо Фройлер
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-2-3-2-1
25
Викарио
4
Штулац
2
Вити
6
Романьоли
5
Маркицца
30
Стоянович
32
Хаас
14
Журковски
23
Бандинелли
29
Ди Франческо
10
Байрами
11
Манкузо
3-3-1-2-1
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
19
Паломино
21
Меле
15
де Рон
77
Дзаппакоста
72
Иличич
8
Пашалич
8
Коопмейнерс
10
Муриэль
5
Маркицца
65
Паризи
65
Паризи
5
Маркицца
6
Романьоли
26
Тонелли
26
Тонелли
6
Романьоли
14
Журковски
10
Кутроне
10
Кутроне
14
Журковски
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
8
Коопмейнерс
5
Ловато
5
Ловато
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
3
Пеццелла
3
Пеццелла
77
Дзаппакоста
2
Толой
8
Фройлер
8
Фройлер
2
Толой
10
Муриэль
91
Сапата
91
Сапата
10
Муриэль
Остались в запасе
Эмполи
Аталанта
1
Самир Уйкани
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Эмполи - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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