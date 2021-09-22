Введите ваш ник на сайте
Материалы

Болонья - Дженоа

21.09.2021, Вторник, 19:30 мск Италия. Серия А, 5 тур Болонья - Дженоа
Италия. Серия А (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 21:45 Болонья 0:2 Дженоа
17 тур
9 января, суббота 20:00 Дженоа 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
24 тур
15 февраля, суббота 20:00 Болонья 0:3 Дженоа
5 тур
25 сентября, среда 22:00 Дженоа 0:0 Болонья
Италия. Серия А (2018/2019)
23 тур
10 февраля, воскресенье 14:30 Болонья 1:1 Дженоа
4 тур
16 сентября, воскресенье 16:00 Дженоа 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
24 февраля, суббота 20:00 Болонья 2:0 Дженоа
7 тур
30 сентября, суббота 21:45 Дженоа 0:1 Болонья
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Болонья
7 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Болонья 0:1 Дженоа
Италия. Серия А (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Болонья 2:0 Дженоа
16 тур
12 декабря, суббота 17:00 Дженоа 0:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Дженоа 0:0 Болонья
17 тур
22 декабря, воскресенье 15:30 Болонья 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 17:00 Болонья 0:0 Дженоа
19 тур
6 января, воскресенье 18:00 Дженоа 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
35 тур
29 апреля, воскресенье 14:30 Болонья 3:2 Дженоа
16 тур
18 декабря, воскресенье 18:00 Дженоа 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
30 тур
20 марта, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Дженоа
11 тур
10 ноября, среда 22:45 Дженоа 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
26 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 3:4 Болонья
7 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Болонья 1:3 Дженоа
Италия. Серия А (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 2:0 Дженоа
14 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
...
  • Читайте нас: 