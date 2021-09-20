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Материалы

Удинезе - Наполи

20.09.2021, Понедельник, 21:45 мск Удине, стадион Фриули Италия. Серия А, 4 тур Удинезе - Наполи
Италия. Серия А (2020/2021)
36 тур
11 мая, вторник 21:45 Наполи 5:1 Удинезе
17 тур
10 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2019/2020)
34 тур
19 июля, воскресенье 20:30 Наполи 2:1 Удинезе
15 тур
7 декабря, суббота 20:00 Удинезе 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Наполи 4:2 Удинезе
9 тур
20 октября, суббота 21:30 Удинезе 0:3 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 21:45 Наполи 4:2 Удинезе
14 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Наполи
Италия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
19 декабря, вторник 23:00 Наполи 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 21:45 Наполи 3:0 Удинезе
13 тур
19 ноября, суббота 20:00 Удинезе 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 13:30 Удинезе 3:1 Наполи
12 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Наполи 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Удинезе
3 тур
21 сентября, воскресенье 20:00 Удинезе 1:0 Наполи
Италия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
22 января, четверг 23:00 Наполи 2:2
(5:4)п		 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 17:00 Удинезе 1:1 Наполи
15 тур
7 декабря, суббота 23:45 Наполи 3:3 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
26 тур
25 февраля, понедельник 22:00 Удинезе 0:0 Наполи
7 тур
7 октября, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 23:45 Удинезе 2:2 Наполи
9 тур
26 октября, среда 22:45 Наполи 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
33 тур
17 апреля, воскресенье 22:45 Наполи 1:2 Удинезе
14 тур
28 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Наполи
4 тур
19 сентября, суббота 20:00 Наполи 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 20:15 Наполи 2:2 Удинезе
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
21 тур
2 февраля, суббота 22:30 Наполи 3:1 Удинезе
2 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:5 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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