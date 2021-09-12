Торино - Салернитана

|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69:31
|+38
|86
|2.
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84:32
|+52
|84
|3.
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74:31
|+43
|79
|4.
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57:37
|+20
|70
|5.
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77:58
|+19
|64
|6.
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59:43
|+16
|63
|7.
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59:51
|+8
|62
|8.
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65:48
|+17
|59
|9.
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65:59
|+6
|53
|10.
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46:41
|+5
|50
|11.
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64:66
|-2
|50
|12.
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61:58
|+3
|47
|13.
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44:55
|-11
|46
|14.
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50:70
|-20
|41
|15.
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46:63
|-17
|36
|16.
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41:71
|-30
|36
|17.
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33:78
|-45
|31
|18.
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34:68
|-34
|30
|19.
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27:60
|-33
|28
|20.
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34:69
|-35
|27