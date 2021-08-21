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Верона - Сассуоло

21.08.2021, Суббота, 19:30 мск Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди Италия. Серия А, 1 тур Верона - Сассуоло
Италия. Серия А (2020/2021)
27 тур
13 марта, суббота 17:00 Сассуоло 3:2 Верона
8 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Верона 0:2 Сассуоло
Италия. Серия А (2019/2020)
28 тур
28 июня, воскресенье 20:30 Сассуоло 3:3 Верона
9 тур
25 октября, пятница 21:45 Верона 0:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 21:45 Верона 0:1 Сассуоло
14 тур
25 ноября, суббота 20:00 Сассуоло 0:2 Верона
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 16:00 Сассуоло 1:0 Верона
17 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Верона 1:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 16:00 Верона 3:2 Сассуоло
13 тур
29 ноября, суббота 20:00 Сассуоло 2:1 Верона
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 18:00 Сассуоло 1:2 Верона
3 тур
15 сентября, воскресенье 17:00 Верона 2:0 Сассуоло
Италия. Кубок (2011/2012)
3 раунд
20 августа, суббота 21:00 Сассуоло 3:3
(2:4)п		 Верона
Италия. Кубок (2009/2010)
3 раунд
14 августа, пятница 00:00 Сассуоло 2:0 Верона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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