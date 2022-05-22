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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Аланьяспор
Карагюмрюк - Аланьяспор: обзор матча 22 мая 2022
Карагюмрюк
22.05.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 38 тур
0 : 1
Завершен
Аланьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Карагюмрюк - Аланьяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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