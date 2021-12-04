Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Сивасспор
Аланьяспор - Сивасспор: обзор матча 04 декабря 2021
Аланьяспор
04.12.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Сивасспор
53'
К. Атакан Кесгин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Сивасспор
85'
Вторая желтая
У. Чифтци
85'
Желтая карточка
У. Чифтци
82'
Замена
А. Огуз
️️️️
Д. Османпаша
Замена
E. Mami Tetah
️️️️
Ф. Аксой
82'
Желтая карточка
Ф. Аксой
80'
75'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
П. Энрике
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Д. Кандеяш
69'
67'
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Ятабаре
67'
Замена
Х. Арслан
️️️️
К. Атакан Кесгин
Желтая карточка
Ч. Авазим
66'
Замена
О. Айдын
️️️️
В. Эдуарду
57'
Замена
A. Ildiz
️️️️
Х. Бабакар
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
К. Атакан Кесгин
Пас отдал
М. Градель
17'
Желтая карточка
М. Ятабаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
25
Булутхан Булут
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
26
El Mami Tetah
ЦФ
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
3-2-5
1
Киринтили
15
Авазим
24
32
Мевля
20
Аксой
21
Кандеяш
3
Гюлай
18
Дьедиу
15
Бабакар
7
Караджа
9
Эдуарду
4-5-1
35
Вурал
3
Чифтци
6
Гутас
88
Османпаша
14
Камара
5
Кофи
10
Градель
7
Энрике
20
Кесгин
76
Файр
9
Ятабаре
21
Кандеяш
8
Акбаба
8
Акбаба
21
Кандеяш
9
Эдуарду
70
Айдын
70
Айдын
9
Эдуарду
15
Бабакар
30
30
15
Бабакар
20
Аксой
26
26
20
Аксой
88
Османпаша
2
Огуз
2
Огуз
88
Османпаша
20
Кесгин
37
Арслан
37
Арслан
20
Кесгин
7
Энрике
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
7
Энрике
9
Ятабаре
80
Кайоде
80
Кайоде
9
Ятабаре
Остались в запасе
Аланьяспор
Сивасспор
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Аланьяспор - Сивасспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Сивасспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+