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Коньяспор - Ризеспор

21.11.2021, Воскресенье, 16:00 мск Турция. Суперлига, 13 тур Коньяспор - Ризеспор
Турция. Суперлига (2020/2021)
36 тур
20 апреля, вторник 16:00 Ризеспор 5:3 Коньяспор
15 тур
28 декабря, понедельник 16:00 Коньяспор 1:1 Ризеспор
Турция. Суперлига (2019/2020)
30 тур
5 июля, воскресенье 21:00 Коньяспор 1:0 Ризеспор
13 тур
30 ноября, суббота 15:00 Ризеспор 3:1 Коньяспор
Турция. Суперлига (2018/2019)
26 тур
16 марта, суббота 13:30 Коньяспор 0:2 Ризеспор
9 тур
21 октября, воскресенье 13:30 Ризеспор 1:1 Коньяспор
Турция. Суперлига (2016/2017)
18 тур
21 января, суббота 16:00 Коньяспор 2:1 Ризеспор
1 тур
20 августа, суббота 19:30 Ризеспор 1:1 Коньяспор
Турция. Суперлига (2015/2016)
30 тур
24 апреля, воскресенье 13:30 Коньяспор 3:1 Ризеспор
13 тур
27 ноября, пятница 20:00 Ризеспор 0:0 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
33 тур
23 мая, суббота 17:00 Коньяспор 1:1 Ризеспор
16 тур
3 января, суббота 14:30 Ризеспор 1:1 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
30 тур
20 апреля, воскресенье 14:30 Ризеспор 3:1 Коньяспор
13 тур
2 декабря, понедельник 22:00 Коньяспор 2:1 Ризеспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Трабзонспор 38 23 12 3 69:36 +33 81
2. Фенербахче 38 21 10 7 73:38 +35 73
3. Коньяспор 38 20 8 10 66:45 +21 68
4. Истанбул ББ 38 19 8 11 56:36 +20 65
5. Аланьяспор 38 19 7 12 67:58 +9 64
6. Бешикташ 38 15 14 9 56:48 +8 59
7. Антальяспор 38 16 11 11 54:47 +7 59
8. Карагюмрюк 38 16 9 13 47:52 -5 57
9. Адана Демирспор 38 15 10 13 60:47 +13 55
10. Сивасспор 38 14 12 12 52:50 +2 54
11. Касымпаша 38 15 8 15 67:57 +10 53
12. Хатайспор 38 15 8 15 56:60 -4 53
13. Галатасарай 38 14 10 14 51:53 -2 52
14. Кайсериспор 38 12 11 15 54:61 -7 47
15. Газиантеп 38 12 10 16 48:56 -8 46
16. Гиресунспор 38 12 9 17 41:47 -6 45
17. Ризеспор 38 10 6 22 44:71 -27 36
18. Алтай 38 9 7 22 39:57 -18 34
19. Гезтепе 38 7 7 24 40:77 -37 28
20. Йени Малатьяспор 38 5 5 28 27:71 -44 20
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