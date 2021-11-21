Коньяспор - Ризеспор

|36 тур
|20 апреля, вторник
|16:00
|Ризеспор
|5:3
|Коньяспор
|15 тур
|28 декабря, понедельник
|16:00
|Коньяспор
|1:1
|Ризеспор
|36 тур
|20 апреля, вторник
|16:00
|Ризеспор
|5:3
|Коньяспор
|15 тур
|28 декабря, понедельник
|16:00
|Коньяспор
|1:1
|Ризеспор
|30 тур
|5 июля, воскресенье
|21:00
|Коньяспор
|1:0
|Ризеспор
|13 тур
|30 ноября, суббота
|15:00
|Ризеспор
|3:1
|Коньяспор
|26 тур
|16 марта, суббота
|13:30
|Коньяспор
|0:2
|Ризеспор
|9 тур
|21 октября, воскресенье
|13:30
|Ризеспор
|1:1
|Коньяспор
|18 тур
|21 января, суббота
|16:00
|Коньяспор
|2:1
|Ризеспор
|1 тур
|20 августа, суббота
|19:30
|Ризеспор
|1:1
|Коньяспор
|30 тур
|24 апреля, воскресенье
|13:30
|Коньяспор
|3:1
|Ризеспор
|13 тур
|27 ноября, пятница
|20:00
|Ризеспор
|0:0
|Коньяспор
|33 тур
|23 мая, суббота
|17:00
|Коньяспор
|1:1
|Ризеспор
|16 тур
|3 января, суббота
|14:30
|Ризеспор
|1:1
|Коньяспор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Трабзонспор
|38
|23
|12
|3
|69:36
|+33
|81
|2.
|Фенербахче
|38
|21
|10
|7
|73:38
|+35
|73
|3.
|Коньяспор
|38
|20
|8
|10
|66:45
|+21
|68
|4.
|Истанбул ББ
|38
|19
|8
|11
|56:36
|+20
|65
|5.
|Аланьяспор
|38
|19
|7
|12
|67:58
|+9
|64
|6.
|Бешикташ
|38
|15
|14
|9
|56:48
|+8
|59
|7.
|Антальяспор
|38
|16
|11
|11
|54:47
|+7
|59
|8.
|Карагюмрюк
|38
|16
|9
|13
|47:52
|-5
|57
|9.
|Адана Демирспор
|38
|15
|10
|13
|60:47
|+13
|55
|10.
|Сивасспор
|38
|14
|12
|12
|52:50
|+2
|54
|11.
|Касымпаша
|38
|15
|8
|15
|67:57
|+10
|53
|12.
|Хатайспор
|38
|15
|8
|15
|56:60
|-4
|53
|13.
|Галатасарай
|38
|14
|10
|14
|51:53
|-2
|52
|14.
|Кайсериспор
|38
|12
|11
|15
|54:61
|-7
|47
|15.
|Газиантеп
|38
|12
|10
|16
|48:56
|-8
|46
|16.
|Гиресунспор
|38
|12
|9
|17
|41:47
|-6
|45
|17.
|Ризеспор
|38
|10
|6
|22
|44:71
|-27
|36
|18.
|Алтай
|38
|9
|7
|22
|39:57
|-18
|34
|19.
|Гезтепе
|38
|7
|7
|24
|40:77
|-37
|28
|20.
|Йени Малатьяспор
|38
|5
|5
|28
|27:71
|-44
|20