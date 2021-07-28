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Янг Бойз - Слован

28.07.2021, Среда, 21:15 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Янг Бойз - Слован
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 21 июля, среда 21:30 Слован 0:0 Янг Бойз
Лига Европы (2014/2015), группа I
Квалификация, 5 тур
27 ноября, четверг 21:00 Слован 1:3 Янг Бойз
Квалификация, 1 тур
18 сентября, четверг 23:05 Янг Бойз 5:0 Слован
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