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Слован - Янг Бойз

21.07.2021, Среда, 21:30 мск Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Слован - Янг Бойз
Лига Европы (2014/2015), группа I
Квалификация, 5 тур
27 ноября, четверг 21:00 Слован 1:3 Янг Бойз
Квалификация, 1 тур
18 сентября, четверг 23:05 Янг Бойз 5:0 Слован
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