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Левадия - Дандолк

29.07.2021, Четверг, 19:30 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Левадия - Дандолк
Первый матч: 2 - 2
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 22:00 Дандолк 2:2 Левадия
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
ответный матч		 19 июля, четверг 21:45 Дандолк 2:1 Левадия
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 19:00 Левадия 0:1 Дандолк
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