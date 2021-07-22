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Дандолк - Левадия

22.07.2021, Четверг, 22:00 мск Лига конференций, 2 раунд , первый матч Дандолк - Левадия
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
ответный матч		 19 июля, четверг 21:45 Дандолк 2:1 Левадия
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 12 июля, четверг 19:00 Левадия 0:1 Дандолк
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