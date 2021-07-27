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Интер - Теута

27.07.2021, Вторник, 18:45 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Интер - Теута
Первый матч: 2 - 0
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 20:00 Теута 0:2 Интер
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