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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Сент-Труйден
Серкль Брюгге - Сент-Труйден: обзор матча 21 марта 2010
Серкль Брюгге
21.03.2010, воскресенье, 22:00
Чемпионат Бельгии, 30 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Труйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Серкль Брюгге - Сент-Труйден
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0
0
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0
0
Матчи команд
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
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2 : 1
01.11.2026
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25.10.2026
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10.10.2026
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
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- : -
21.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
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08.11.2026
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1 : 1
05.11.2026
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Лига конференций, 2 тур
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Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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