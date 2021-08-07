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Расписание матчей
Германия. Кубок
Магдебург - Санкт-Паули
Магдебург - Санкт-Паули: обзор матча 07 августа 2021
Магдебург
07.08.2021, суббота, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Санкт-Паули
31'
С. Конте
54'
С. Конте
3'
Г. Бургшталлер
40'
Я. Медич
58'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Магдебург - Санкт-Паули
90'
+2
Желтая карточка
М. Диттген
90'
Замена
М. Диттген
️️️️
Д. Кьерех
Желтая карточка
A. Bittroff
85'
Замена
N. Granatowski
️️️️
С. Конте
83'
Замена
Х. Чека
️️️️
Л. Шулер
82'
74'
Желтая карточка
А. Арему
Замена
F. Kath
️️️️
К. Кремпицки
67'
Желтая карточка
D. Reimann
66'
58'
ГОЛ! 2:3!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
С. Макиенок
ГОЛ! 2:2!
С. Конте
Пас отдал
Р. Обермайр
54'
Желтая карточка
Б. Атик
49'
46'
Замена
А. Арему
️️️️
Р. Бенателли
42'
Желтая карточка
С. Макиенок
40'
ГОЛ! 1:2!
Я. Медич
Пас отдал
Э. Смит
ГОЛ! 1:1!
С. Конте
Пас отдал
Б. Атик
31'
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
С. Макиенок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
13
Alexander Bittroff
ЦЗ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
6
Амара Конде
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
1
Dominik Reimann
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Санкт-Паули
23
Деннис Смарш
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Филипп Цирайс
ЦФ
18
Яков Медич
ЦФ
8
Эрик Смит
ЦФ
11
Рико Бенателли
ЦФ
7
Даниэль-Кофи Кьерех
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Магдебург
30
Хасон Чека
ЦП
31
Nico Granatowski
ЦП
14
Maximilian Franzke
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
18
Florian Kath
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
10
Кристиан Виет
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
32
Афиз Арему
ЦФ
5
Marvin Knoll
ЦФ
2-5
19
Белл Белл
13
16
Мюллер
1
5
13
Кремпицки
6
Конде
1-5
23
Смарш
23
Пакярада
8
Смит
24
Макиенок
9
Бургшталлер
7
Кьерех
11
Бенателли
18
Шулер
30
Чека
30
Чека
18
Шулер
31
Конте
31
31
31
Конте
13
Кремпицки
18
18
13
Кремпицки
7
Кьерех
11
Диттген
11
Диттген
7
Кьерех
11
Бенателли
32
Арему
32
Арему
11
Бенателли
Остались в запасе
Магдебург
Санкт-Паули
14
Maximilian Franzke
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
22
Никола Васили
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
10
Кристиан Виет
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
5
Marvin Knoll
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
14
Maximilian Franzke
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
Остались в запасе
22
Никола Васили
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
10
Кристиан Виет
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
5
Marvin Knoll
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча Магдебург - Санкт-Паули
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
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