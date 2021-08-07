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Оснабрюк - Вердер

07.08.2021, Суббота, 16:30 мск Германия. Кубок, 1/32 финала Оснабрюк - Вердер
Товарищеские матчи 2013

14 июля, воскресенье 20:00 Оснабрюк 1:0 Вердер

14 января, понедельник 19:00 Оснабрюк 1:2 Вердер
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