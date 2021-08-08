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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Гамбург
Айнтрахт - Гамбург: обзор матча 08 августа 2021
Айнтрахт
08.08.2021, воскресенье, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Гамбург
44'
L. Ihorst
68'
Р. Глатцель
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - Гамбург
90'
+2
Замена
Й. Вагноман
️️️️
Д. Кинсомби
Желтая карточка
Р. Крауссе
86'
Замена
L. Schlüter
️️️️
N. Kijewski
81'
Замена
M. Kobylanski
️️️️
B. Henning
81'
78'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
С. Киттель
Замена
И. Май
️️️️
Я. Николау
78'
68'
ГОЛ! 1:1!
Р. Глатцель
Замена
E. Peña Zauner
️️️️
S. Müller
46'
ГОЛ! 1:0!
L. Ihorst
Пас отдал
S. Müller
44'
Желтая карточка
Б. Берендт
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
28
D. Wiebe
ЦФ
37
Sebastian Müller
ЦФ
16
Jasmin Fejzić
ЦФ
4
Михаэль Шульц
ЦФ
4
Яннис Николау
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Гамбург
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
8
Сонни Киттель
ЦФ
8
Давид Кинсомби
ЦФ
15
Людовит Рейс
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
15
Йонас Дэвид
ЦФ
1
Даниэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Айнтрахт
1
Yannik Bangsow
ВР
2
Luis Görlich
ЦЗ
16
Иба Май
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
3
Lasse Schlüter
ЦФ
7
Enrique Peña Zauner
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
37
Felix Stumpe
ЦФ
Гамбург
28
Миро Мухайм
ЛЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
28
Жереми Дудзяк
ЦФ
5
30
Берендт
14
6
39
Крауссе
19
1-5
4
Шонлау
8
Кинсомби
1
Фернандес
15
Дэвид
14
Лайбольд
15
Рейс
4
Николау
16
Май
16
Май
4
Николау
19
3
3
19
37
7
7
37
6
18
18
6
8
Кинсомби
4
Вагноман
4
Вагноман
8
Кинсомби
8
Киттель
29
Кауфманн
29
Кауфманн
8
Киттель
Остались в запасе
Айнтрахт
Гамбург
1
Yannik Bangsow
ВР
2
Luis Görlich
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
17
Yari Otto
ЦФ
37
Felix Stumpe
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
28
Миро Мухайм
ЛЗ
28
Жереми Дудзяк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
1
Yannik Bangsow
ВР
2
Luis Görlich
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
17
Yari Otto
ЦФ
37
Felix Stumpe
ЦФ
Остались в запасе
28
Миро Мухайм
ЛЗ
28
Жереми Дудзяк
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Айнтрахт - Гамбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
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