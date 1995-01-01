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Felix Stumpe
Главные новости
Состав сборной России без Дзюбы, Неймар выбыл до конца сезона и другие новости
01:30
Фото
Альварес из «Сити» учит английский благодаря сексуальной преподавательнице: с ней вы бы стали полиглотом
11
01:17
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Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
00:45
Определена пятерка самых посещаемых матчей в России после зимней паузы. Там есть две игры Первой лиги и нет «Спартака»
00:24
Осимхен: «Верю, что Хвича способен получить «Золотой мяч»
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Все новости
00:55
«Давайте вернем Березуцких, Игнашевича, Смолова». Ловчев – о невызове Дзюбы в сборную
00:39
Серия А. «Торино» победил «Болонью» (1:0) и поднялся на девятое место, Миранчук провел весь матч
00:29
Оффтоп
Главного тренера сборной России по художественной гимнастике Винер отстранили на два года от международных соревнований
00:13
Федун прокомментировал включение 10 игроков «Спартака» в расширенный состав сборной России
6 марта
23:55
Бывшая жена Мамаева раскрыла размер алиментов от футболиста
23:49
«Сделать хет-трик в финале ЧМ и не стать чемпионом – это безумие». Месси – о Мбаппе
1
23:39
«Холодно, народ еще не проснулся». Экс-спартаковец Мирзоян – о низкой посещаемости в РПЛ
23:34
Неймар дал обещание перед операцией на голеностопе
23:27
Нигматуллин объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России
4
23:13
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
23:07
Тарасов за 210 миллионов рублей продает особняк, в котором жил с Бузовой
3
23:00
Канчельскис назвал европейские клубы, которые подойдут Антону Миранчуку
3
22:55
Месси порассуждал о шансах «ПСЖ» пройти «Баварию» в Лиге чемпионов
2
22:48
Бывшая жена Мамаева: «Павел был для детей как мамочка. Это не мужское поведение, отклонение какое-то»
12
22:40
«Каттани выполнил задачу за полгода». Зарема отреагировала на включение 10 спартаковцев в расширенный состав сборной России
2
22:40
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«Торино» играет с «Болоньей». Забьет ли Миранчук?
22:32
«Я люблю вас». Дибала – фанатам «Ювентуса» после победы «Ромы»
22:28
«Ощущение, что мы смотрим Вторую лигу, а не РПЛ». Гранат – о Fan ID
22:27
Оффтоп
ЦСКА вновь проиграл «Северстали», «Динамо» победило «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
22:09
«Обсуждаем какую-то навязанную повестку». Билялетдинов – о невызове Дзюбы в сборную
21:58
Стало известно условие для увольнения Анчелотти из «Реала»
2
21:50
«Клуба в таком состоянии я никогда не видел. Слегка содрогаешься». Геркус – о «Торпедо»
2
21:43
Месси высказался об адаптации в «ПСЖ»
21:35
Бывшая жена Мамаева: «Павел говорил дочери пьяный в говно: «Твоя мама – шлюха»
12
21:28
Канселу не выйдет в старте «Баварии» на матч с «ПСЖ». Португалец расстроен, но молчит
21:21
Защитник «Краснодара» Алонсо сравнил чемпионаты России и Бразилии
1
21:12
Пике анонсировал появление в испанской Медиалиге обладателя «Золотого мяча»
2
20:59
Петржела: «Дзюба не заслужил вызов в сборную России»
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Felix Stumpe
#37 | Нападающий
Имя
Felix Stumpe
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Возрастное ограничение
18+
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