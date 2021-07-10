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Материалы

Колумбия - Перу

10.07.2021, Суббота, 03:00 мск Кубок Америки, Матч за 3-е место Колумбия - Перу
Кубок Америки 2021, группа B
3 тур
21 июня, понедельник 03:00 Колумбия 1:2 Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
7 тур
4 июня, пятница 05:00 Перу 0:3 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
18 тур
11 октября, среда 02:30 Перу 1:1 Колумбия
1 тур
8 августа, суббота 23:00 Колумбия 2:0 Перу
Кубок Америки 2016
Групповой этап, 1/4 финала
18 июня, суббота 03:00 Перу 0:0
(2:4)п		 Колумбия
Кубок Америки 2015, группа C
Групповой этап, 3 тур
21 июня, воскресенье 22:00 Колумбия 0:0 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
14 тур
12 июня, среда 00:30 Колумбия 2:0 Перу
5 тур
4 июня, понедельник 02:00 Перу 0:1 Колумбия
Кубок Америки 2011
1/4 финала
16 июля, суббота 23:00 Колумбия 0:2 Перу
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