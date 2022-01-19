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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 19 января 2022
Валенсия
19.01.2022, среда, 23:30
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
44'
Г. Гедеш
7'
М. Дьякаби (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Севилья
90'
+4
Желтая карточка
О. Торрес
Вторая желтая
Х. Луис Гайя
89'
Желтая карточка
А. Латорре
86'
Замена
У. Рачич
️️️️
Ю. Муса
85'
Замена
М. Андре
️️️️
Т. Корреа
77'
74'
Замена
Х. Корона
️️️️
А. Гомес
Замена
А. Латорре
️️️️
К. Москера
46'
46'
Замена
Х. Хордан
️️️️
М. Акунья
45'
+4
Желтая карточка
Г. Монтиэль
45'
+2
Желтая карточка
М. Акунья
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
Х. Луис Гайя
44'
Замена
Хауме
️️️️
Я. Силлессен
18'
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Дьякаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
13
Хави Диас
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
11
Уссама Идрисси
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
17
Хесус Корона
ПВ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
3-3-2-1
24
Силлессен
3
Москера
15
Альдрете
4
Дьякаби
14
Гайя
22
Гильямон
20
Фулкье
11
Гедеш
80
Муса
9
Дуро
4-1-2-1-2
13
Диас
29
Монтиэль
34
Карлос
4
Рекик
21
Акунья
5
Фернандо
8
Торрес
11
Ракитич
7
Окампос
10
Гомес
17
Мир
80
Муса
10
Рачич
10
Рачич
80
Муса
24
Силлессен
1
Хауме
1
Хауме
24
Силлессен
3
Москера
3
Латорре
3
Латорре
3
Москера
14
Корреа
10
Андре
10
Андре
14
Корреа
21
Акунья
19
Хордан
19
Хордан
21
Акунья
10
Гомес
17
Корона
17
Корона
10
Гомес
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
21
Ману Вальехо
ЛВ
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Альфонсо Пастор
ВР
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
Остались в запасе
13
Альфонсо Пастор
ВР
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Валенсия - Севилья
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Okko
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