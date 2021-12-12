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Материалы

Атлетик - Севилья

11.12.2021, Суббота, 23:00 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Испания. Примера, 17 тур Атлетик - Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
34 тур
3 мая, понедельник 22:00 Севилья 0:1 Атлетик
8 тур
31 октября, суббота 18:15 Атлетик 2:1 Севилья
Испания. Примера (2019/2020)
35 тур
9 июля, четверг 23:00 Атлетик 1:2 Севилья
19 тур
3 января, пятница 23:00 Севилья 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2018/2019)
38 тур
18 мая, суббота 17:15 Севилья 2:0 Атлетик
19 тур
13 января, воскресенье 18:15 Атлетик 2:0 Севилья
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
ответный матч		 16 января, среда 22:30 Севилья 0:1 Атлетик
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
первый матч		 10 января, четверг 21:30 Атлетик 1:3 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
3 марта, суббота 18:15 Севилья 2:0 Атлетик
8 тур
14 октября, суббота 14:00 Атлетик 1:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
25 тур
2 марта, четверг 23:30 Севилья 1:0 Атлетик
6 тур
24 сентября, суббота 19:30 Атлетик 3:1 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 20:30 Атлетик 3:1 Севилья
19 тур
9 января, суббота 20:15 Севилья 2:0 Атлетик
Лига Европы (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, четверг 22:05 Севилья 1:2
(5:4)п		 Атлетик
Лига Европы (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 7 апреля, четверг 22:05 Атлетик 1:2 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 17:00 Севилья 2:0 Атлетик
10 тур
2 ноября, воскресенье 14:00 Атлетик 1:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 21:00 Атлетик 3:1 Севилья
16 тур
15 декабря, воскресенье 22:00 Севилья 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
8 апреля, понедельник 23:59 Севилья 2:1 Атлетик
11 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Атлетик 2:1 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
32 тур
8 апреля, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Севилья
13 тур
20 ноября, воскресенье 21:00 Севилья 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2010/2011)
27 тур
6 марта, воскресенье 21:00 Атлетик 2:0 Севилья
8 тур
24 октября, воскресенье 21:00 Севилья 4:3 Атлетик
Испания. Примера (2009/2010)
24 тур
28 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Атлетик
5 тур
26 сентября, суббота 20:00 Атлетик 0:4 Севилья
Испания. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
ответный матч		 4 марта, среда 22:00 Атлетик 3:0 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
28 февраля, суббота 22:00 Атлетик 1:2 Севилья
6 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Севилья 4:0 Атлетик
Испания. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
первый матч		 4 февраля, среда 23:15 Севилья 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 23:00 Севилья 4:1 Атлетик
19 тур
12 января, суббота 23:55 Атлетик 2:0 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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